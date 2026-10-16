(ANSA) - ROMA, 16 OTT - La regione della Volinia, nell'estremo ovest dell'Ucraina al confine con la Polonia, ha subito un nuovo attacco oggi da parte di droni nemici di tipo Shahed, inclusi modelli a reazione. Lo affermano le autorità locali, citate da Rbc. "A Lutsk, un'altra azienda con investimenti stranieri ha subito un raid", ha affermato il capo del dipartimento di polizia regionale della Volinia Roman Romanyuk. A Kovel un attentato ha provocato l'incendio di circa 10 camion e semirimorchi e una persona è rimasta ferita. (ANSA).