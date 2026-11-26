(ANSA) - KIEV, 26 NOV - L'Ucraina non stava cercando di estendere la guerra con la Russia alle coste libiche attaccando due navi russe al largo di Bengasi: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Andrij Sybiha. In un post su X, Sybiha ha riferito di aver contattato il suo omologo libico, Al-Taher Al-Baour, per chiarire che "nessuna azione dell'Ucraina è mai stata diretta contro la Libia o il popolo libico, ma esclusivamente contro obiettivi militari russi che servono direttamente la guerra della Russia". "Non abbiamo alcuna intenzione di estendere la guerra della Russia contro l'Ucraina alla Libia o a qualsiasi altro Paese", ha aggiunto. (ANSA).