(ANSA) - KIEV, 09 GEN - L'Ucraina ha annunciato che la Russia ha colpito due navi cargo al largo della sua costa meridionale nel Mar Nero, uccidendo un membro dell'equipaggio siriano a bordo di una delle navi. Una delle due era in rotta per caricare grano nel porto meridionale di Chornomorsk, mentre l'altra è stata colpita vicino al porto di Odessa mentre trasportava soia, ha precisato il ministro della Restaurazione Oleksiy Kuleba su Telegram. "Purtroppo, l'attacco ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio, un cittadino siriano", ha aggiunto Kuleba. (ANSA).