(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Il bilancio delle vittime dell'attacco di un drone russo a un edificio di cinque piani a Dymer, nella regione di Kiev, è salito a sei. I soccorritori continuano a rimuovere le macerie. Lo riporta Rbc-Ucraina, citando il capo dell'amministrazione statale regionale di Kiev, Timur Tkachenko. Il Servizio statale per le emergenze ha reso noto che i soccorritori hanno estratto il corpo della sesta vittima dalle macerie di una casa distrutta. Tkachenko ha espresso le sue condoglianze alla famiglia del defunto, precisando che le operazioni di ricerca e soccorso sono tuttora in corso. Il precedente bilancio parlava di quattro morti. (ANSA).