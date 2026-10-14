(ANSA) - KIEV, 14 OTT - La connessione alla rete Starlink di SpaceX "è migliorata", ha dichiarato in serata il ministero della Difesa ucraino, precisando tuttavia che l'azienda di Elon Musk mantiene un limite di utilizzo in movimento pari a 161 km/h. "SpaceX continua a mantenere un limite di 161 km/h. Durante la giornata (di oggi), i limiti effettivi erano molto più bassi. Tuttavia, da questo momento registriamo che, fino a una velocità di 160 km/h, la qualità della connessione è migliorata", ha dichiarato il ministero ai giornalisti, precisando di rimanere in contatto con SpaceX. (ANSA).