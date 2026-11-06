(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Sono in corso le operazioni di ricerca sul luogo del raid aereo del 2 novembre nel villaggio di Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzia. Al momento si sa che sono stati recuperati i corpi di 53 persone, mentre un'altra cinquantina di persone risultano disperse. Lo ha reso noto Yulia Barysheva, portavoce della Direzione Generale del Servizio Statale di Emergenza dell'Ucraina nella regione di Zaporizhzhia, durante una conferenza stampa interministeriale, secondo quanto riportato da un corrispondente di Ukrinform. Ieri, aveva affermato il presidente Volodymyr Zelensky, era stato ritrovato uno dei dispersi. "Al momento, i soccorritori hanno già recuperato 53 corpi. Circa una cinquantina di persone risultano disperse. Le operazioni di ricerca sono in corso", ha affermato oggi la funzionaria. Sul luogo dell'intervento, oltre ai soccorritori di Zaporizhzhia e alle unità cinofile, sono al lavoro anche squadre provenienti da altre regioni. Il personale viene trasportato sul posto a bordo di veicoli blindati. Le operazioni sono rese più complesse dalle continue minacce, dai bombardamenti e dagli attacchi, che costringono i soccorritori a interrompere le operazioni a più riprese. Come riportato da Roman Samolenko, esperto di cani da soccorso, le operazioni sono complicate anche dalla grande quantità di polvere. I soccorritori con i cani da assistenza stanno esaminando la zona per identificare i corpi delle vittime e i loro resti. (ANSA).