(ANSA) - MILANO, 22 OTT - I ricavi di Kering nel terzo trimestre sono stati pari a 3.345 milioni, stabili, grazie all'effetto cambi positivo, ma in calo dell'1% su base comparabile. Nei nove mesi il gruppo ha registrato un fatturato di 10.565 milioni, in calo del 2% e stabile su base comparabile eliminando 100 negozi portando a 125 quelli da chiudere quest'anno. Mentre gli altri brand, come Saint Laurent, Bottega Veneta e Brioni hanno segnato una trimestre in linea con le aspettative, il marchio Gucci ha registrato ricavi nei tre mesi di 1.291 milioni in flessione del 4% e del 6% su base comparabile. "Il fatturato del terzo trimestre riflette l'andamento che avevamo previsto, in un contesto macroeconomico meno favorevole. La ripresa di Gucci rimane la nostra priorità assoluta. Stiamo rafforzando costantemente l'attrattiva del marchio e portando avanti lo sviluppo dei prodotti con ritmo sostenuto", ha affermato il ceo di Kering, Luca de Meo, ricordando "per liberare appieno il potenziale del gruppo è necessario ridare slancio a Gucci" anche se l'impresa "richiederà diverse stagioni". (ANSA).