(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Francis Kaufmann può stare in giudizio, il processo può riprendere". I giudici della Corte d'Assise di Roma con una ordinanza di tre pagine dispongono il riavvio del processo per il duplice femminicidio di Villa Pamphili, avvenuto a Roma nel giugno dello scorso anno. Dopo avere disposto per l'imputato, alla luce di una perizia psichiatrica, un percorso di cura presso una struttura specializzata, i giudici di piazzale Clodio scrivono che "l'attuale stato fisiopsichico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo", salva "la necessità di apprestare un adeguato monitoraggio clinico". Il procedimento per gli omicidi della compagna di Kaufmann, Anastasia Trofimova, di 29 anni, e della sua figlioletta Andromeda di appena 11 mesi riprenderà il prossimo 6 luglio. I giudici, alla luce delle condizioni di salute del cittadino americano, hanno ripristinato per lui la misura della custodia cautelare in carcere revocando il suo ricovero presso una struttura dell'ospedale Santo Spirito. (ANSA).