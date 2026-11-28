(ANSA) - WASHINGTON, 28 NOV - Katy Perry e Justin Trudeau hanno recentemente intrapreso un viaggio di 24 ore da Parigi a Venezia a bordo del celebre Venice Simplon-Orient-Express, soggiornando in un'esclusiva carrozza privata da 105.000 dollari. Non è chiaro se la popstar e l'ex premier canadese abbiano pagato o se sia stata una trovata pubblicitaria. Come mostrato dalle foto pubblicate su Instagram da Perry, la lussuosa sistemazione dove la coppia ha soggiornato disponeva di una camera da letto, una zona pranzo, una biblioteca e un maggiordomo personale. Oltre ad una vasca da bagno dorato e un'abbondante disponibilità di caviale e champagne. Il romantico viaggio in treno fa parte di un più ampio tour europeo della coppia, che ha incluso tappe a Barcellona, Milano, Parigi e Venezia. Durante la permanenza nella capitale francese, Perry e Trudeau hanno anche incontrato il presidente Emmanuel Macron. (ANSA).