(ANSA) - BRUXELLES, 04 NOV - "Gli elettori statunitensi hanno espresso chiaramente la loro scelta. Spero che il nuovo Congresso e il nuovo Senato continuino a sostenere l'Ucraina e ad esercitare una maggiore pressione sulla Russia". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas. "Sapete, l'Europa e gli Stati Uniti insieme sono molto più forti, è importante trasmettere chiaramente questi messaggi alla Russia, esercitando questa pressione affinché metta fine a questa guerra. Quindi vediamo cosa succederà ora". (ANSA).