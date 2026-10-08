(ANSA) - BRUXELLES, 08 OTT - La pianificazione della nuova missione di supporto dell'Ue incaricata di addestrare e fornire consulenza alle forze armate libanesi è stata completata. Lo ha dichiarato l'Alta rappresentante dell'Ue, Kaja Kallas, in missione in Libano, sottolineando che Bruxelles ha ricevuto l'invito formale delle autorità libanesi e può quindi procedere all'istituzione della missione. "Mi aspetto che lunedì 12 ottobre i ministri degli Esteri dell'Ue istituiscano formalmente la missione, che darà un contributo cruciale alla sicurezza del Libano" ha detto Kallas, spiegando che la missione non sostituirà l'Unifil. (ANSA).