(ANSA) - BRUXELLES, 13 NOV - "Se cominciamo a discutere di ciò che la Russia chiede sull'architettura di sicurezza, cadiamo nelle trappole che Mosca ci sta tendendo: distogliamo l'attenzione dal fatto che non c'è un cessate il fuoco e iniziamo ad ascoltare le sue rivendicazioni". Lo ha dichiarato a Dublino l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas. "Abbiamo un aggressore e una vittima, e l'aggressore non ha preoccupazioni per la propria sicurezza. Nessuno lo ha mai attaccato, è la Russia ad aver attaccato altri", ha aggiunto. (ANSA).