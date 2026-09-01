(ANSA) - WICKLOW, 01 SET - "Luglio e agosto sono stati i mesi più duri per la popolazione civile in Ucraina dal punto di vista della mortalità, la Russia sta davvero alzando il tiro: gli ucraini hanno bisogno d'intercettori, alcuni Paesi li hanno e stanno scadendo". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al consiglio informale difesa. "Sarebbe quindi davvero ottimo se venissero forniti all'Ucraina, in modo che siano utilizzati per proteggere la loro popolazione". "Stiamo chiedendo anche ad altri Paesi extraeuropei ma è difficile", ha aggiunto. (ANSA).