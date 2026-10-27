(ANSA) - WASHINGTON, 26 OTT - Jay-Z si esibirà personalmente nell'intervallo del Super Bowl di febbraio 2027. La Nfl non ha dovuto cercare lontano dato che il rapper e imprenditore, che dal 2019 ricopre un ruolo di consulente per la Lega professionistica di football americano tramite la sua società Roc Nation, ha annunciato che sarà lui stesso a esibirsi durante l'Halftime Show del Super Bowl LXI, in programma a febbraio. La dichiarazione non esclude, né conferma, la presenza di altri artisti. Nel suo ruolo di stratega per l'intrattenimento musicale dal vivo e consulente per la giustizia sociale, negli ultimi anni Jay-Z è stato di fatto il responsabile della selezione degli artisti che si sono alternati sul palco dell'intervallo. "Quando abbiamo raggiunto l'accordo con Roc Nation per la produzione dello spettacolo, ho avanzato una sola richiesta: che Jay-Z salisse un giorno sul palco in prima persona, nel momento che lui avesse ritenuto più opportuno", ha dichiarato il commissario della Nfl, Roger Goodell, nell'annuncio. Lo scorso febbraio, a esibirsi durante l'intervallo è stato Bad Bunny, che in soli 13 minuti ha offerto una sorta di ampia lezione di storia e musica americana, in onore dei 250 anni della fondazione degli Usa. Non è ancora noto se l'esibizione coinvolgerà anche la sua famiglia, ma un'apparizione della moglie Beyoncé non è da escludere, secondo la Cnn. Entrambi sono apparsi come ospiti speciali ai rispettivi concerti hanno intrapreso dei tour insieme nel 2014 e nel 2018 co-protagonisti rispettivamente dell'"On the Run Tour" e dell'"On the Run Tour II". Nel 2013, Beyoncé è stata la protagonista dell'intervallo del Super Bowl XLVII, in un evento in cui ha riunito il suo gruppo, le Destiny's Child. Nel 2016, invece, è stata ospite (insieme a Bruno Mars) durante l'esibizione dei Coldplay al Super Bowl 50. La coppia, sposata dal 2008, ha tre figli. C'è un forte indizio: il Super Bowl LXI è in programma domenica 14 febbraio 2027 al SoFi Stadium di Inglewood, in California: Jay-Z e Beyoncé, insieme, potrebbero rappresentare il giorno di San Valentino. (ANSA).