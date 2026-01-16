(ANSA) - ROMA, 16 GEN - L'Ivass chiede alle compagnie assicurative di adeguarsi alla legge sull'oblio oncologico per consentire a chi ha superato una malattia oncologica di accedere alle polizze senza discriminazioni. La legge prevede, fra l'altro, il divieto di richiedere informazioni sullo stato di salute del cliente già affetto da patologie, quando sia trascorso un determinato periodo di tempo dal trattamento attivo, in assenza di recidive o ricadute della malattia. E' vietato anche utilizzare le informazioni già acquisite sulle patologie pregresse per valutare il rischio dell'operazione se sono nel frattempo maturati i requisiti per l'esercizio del diritto all'oblio. Le compagnie dovranno adeguarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta. (ANSA).