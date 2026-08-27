(ANSA) - BOLZANO, 27 AGO - Il commerciante d'armi altoatesino Manfred Gruber è stato condannato negli Stati Uniti a 18 mesi di carcere con l'accusa di aver esportato illegalmente munizioni per 540.000 dollari tramite ditte italiane e il Kirghizistan verso la Russia. L'arresto dell'italiano risale allo scorso ottobre, ora la Corte federale di Brooklyn, presieduta dal giudice Hector Gonzalez, ha emesso la sentenza contro il 61enne, che già al momento dell'arresto si era dichiarato colpevole. "L'imputato è stato ritenuto responsabile del suo piano per inviare munizioni per uso militare in Kirghizistan prima di riesportarle in Russia a sostegno del suo sforzo bellico", ha dichiarato il procuratore federale Joseph Nocella. "La condanna di oggi riafferma che chi devia illegalmente armi sarà assicurato alla giustizia". Secondo il vicedirettore responsabile dell'Fbi James C. Barnacle, "la dichiarazione di colpevolezza di Manfred Gruber riflette il nostro incrollabile impegno nel far rispettare le leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni e nel tutelare la sicurezza nazionale. Le sue azioni hanno minato le normative federali concepite per salvaguardare i nostri materiali di difesa, e questo risultato dimostra che le violazioni di tali leggi saranno perseguite con la massima severità", ha dichiarato. Secondo la Corte, "l'imputato era consapevole del fatto che la legge statunitense vietasse la riesportazione di munizioni statunitensi senza ulteriori licenze, che egli non ha ottenuto". Un socio in affari kirghiso lo scorso gennaio con la stessa accusa era già stato condannato a 39 mesi di reclusione. (ANSA).