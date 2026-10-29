(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Italgas chiude i primi 9 mesi dell'anno con ricavi in crescita del 10,1% a 1,98 miliardi. Il margine operativo lordo sale del 17% a 1,6 miliardi e l'utile operativo del 18,3% a 1,04 miliardi. In progresso del 18,3% a 585,5 milioni l'utile netto. Salgono del 42,5% a 1,1 miliardi gli investimenti e il flusso di cassa supera 1,17 miliardi. Secondo l'amministratore delegato Paolo Gallo, gli investimenti raggiungono un valore record in 9 mesi. "Stiamo proseguendo nello sviluppo di reti sempre più flessibili - spiega - e in grado di accogliere quote crescenti di gas rinnovabili e ad oggi sono 20 gli impianti di biometano connessi". (ANSA).