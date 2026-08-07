(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Per Ita Airways "il risultato netto del secondo trimestre 2026 è negativo per 29 milioni di euro, mentre quello del primo semestre registra un valore negativo di circa 140 milioni di euro". Lo indica la compagnia dopo "alcune notizie pubblicate in questi giorni" e per "fornire alcuni elementi di contesto utili a una corretta lettura dei dati". L'andamento operativo, spiega una nota, "evidenzia invece risultati positivi", sia nel trimestre (con l'Ebit a 37 milioni, "superiore di 3 milioni rispetto al budget") che nei sei mesi (con l'Ebit a 4 milioni, "con un miglioramento di circa 75 milioni rispetto alle previsioni"). Risultati che per l'ad, Joerg Eberhart, "confermano che Ita Airways sta procedendo nella giusta direzione". (ANSA).