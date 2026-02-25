(ANSA) - FIUMICINO, 25 FEB - Ita Airways accoglie sui propri voli nazionali gli animali domestici fino a 30 kg. Sulla base delle modifiche regolamentari recentemente introdotte da Enac, la compagnia aerea, dopo il successo del volo dimostrativo che lo scorso settembre aveva trasportato da Milano Linate a Roma Fiumicino due cani di grossa taglia in cabina senza trasportino, ha continuato a lavorare senza sosta per garantire i requisiti operativi e di qualità necessari affinché i passeggeri e i loro amici a quattro zampe di medie e grandi dimensioni potessero viaggiare insieme. "Abbiamo lavorato per dare continuità a quell'esperienza trasformandola in un servizio disponibile su nostri voli domestici 'Large Pet Friendly'. È una decisione che nasce dall'ascolto dei nostri passeggeri e dalla consapevolezza che gli animali domestici sono parte della famiglia: vogliamo che ogni viaggio possa iniziare e concludersi insieme, senza separazioni - dichiara in una nota Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ita Airways -. Stiamo completando gli ultimi passaggi operativi e commerciali per mettere in vendita il servizio nel corso della prossima stagione estiva Iata, così da consentire ai passeggeri di programmare, già dalla prossima primavera/estate, i viaggi insieme ai propri amici a quattro zampe. Ita Airways conferma così il proprio impegno a rendere il volo sempre più inclusivo, nel pieno rispetto delle normative e dei più elevati standard di sicurezza e qualità". (ANSA).