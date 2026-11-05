(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Ita Airways ha raggiunto un accordo con i sindacati per 180 uscite che riguarderanno "esclusivamente i lavoratori che manifestino formalmente la propria non opposizione, confermando quindi la natura volontaria del percorso". Si tratta di 46 uscite in meno rispetto alle 226 inizialmente prospettate. Sono previste le misure di sostegno al reddito, con accesso alla Naspi fino a 24 mesi e all'integrazione del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo fino all'80% della retribuzione media. Si aggiunge poi un incentivo aziendale, differenziato in funzione delle tempistiche di uscita, corrisposto in un'unica soluzione, che consentirà di portare complessivamente il trattamento economico fino al 90-92% della retribuzione. (ANSA).