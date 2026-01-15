(ANSA) - ROMA, 15 GEN - A novembre 2025 torna a crescere la produzione industriale dopo la flessione congiunturale del mese precedente: l'Istat stima che l'indice destagionalizzato aumenti dell'1,5% rispetto ad ottobre. Al netto degli effetti di calendario, l'indice generale aumenta su base annua dell'1,4% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20, come a novembre 2024): l'aumento, spiega l'Istituto, si registra per i principali raggruppamenti di industrie, con l'eccezione dei beni di consumo. Tra i settori traina la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+7,5% rispetto ad ottobre 2025 e +8,7% nel confronto annuo). (ANSA).