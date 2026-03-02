(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Il Pil italiano nel 2025 è cresciuto in volume il Pil dello 0,5%. Lo rende noto l'Istat. Il deficit, misurato in rapporto al Pil, è stato pari al 3,1%, in miglioramento rispetto al 3,4 % del 2024. Il debito è invece salito al 137,1% dal 134,7% del 2024. Il quadro macro economico era particolarmente atteso per verificare l'andamento del deficit che il governo aveva stimato al 3% nelle ultime previsioni di ottobre e che se fosse calato sotto questa soglia avrebbe consentito all'Italia di uscire con un anno di anticipo dalla procedura di deficit eccessivo. (ANSA).