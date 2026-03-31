(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Sale l'inflazione a marzo: secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,5% su base mensile e del +1,7% su base annua (da +1,5% nel mese precedente). La risalita è "dovuta soprattutto all'accelerazione dei prezzi nel settore energetico (-2,3% da -6,6%)" e "degli Alimentari non lavorati (+4,4% da +3,7%), mentre un effetto di contenimento si deve al rallentamento dei prezzi di alcune tipologie di servizi, in particolare quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona (+3,0% da +4,9%)", scrive l'Istat. La crescita su base annua dei prezzi del cosiddetto "carrello della spesa", ovvero dei prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, è invece pari a +2,2% (da +2,0% di febbraio). (ANSA).