(ANSA) - ROMA, 16 DIC - A ottobre 2025 si stima una flessione congiunturale delle esportazioni (-3,0%) e un aumento modesto delle importazioni (+0,3%). La diminuzione su base mensile dell'export riguarda entrambe le aree, Ue (-2,8%) ed extra Ue (-3,2%). Lo rileva l'Istat precisando che l'export sale su base annua del 2,3% in termini monetari e dello 0,5% in volume. La crescita tendenziale dell'export è molto più sostenuta per i mercati extra Ue (+4,1%) rispetto a quelli Ue (+0,5%). L'import sale su anno in valore del 3,4%, in misura più marcata nell'area extra Ue (+4,2%) rispetto a quella Ue (+2,7%); in volume, le importazioni crescono del 4,4%. (ANSA).