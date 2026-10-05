(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1,0% nei confronti del secondo trimestre del 2025. Lo comunica l'Istat confermando la variazione congiunturale e tendenziale del Pil comunicata il primo settembre 2026. La variazione acquisita per il 2026, depurata degli effetti di calendario, risulta pari allo 0,8%, confermando quanto diffuso lo scorso primo settembre. (ANSA).