(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "L'attuale fase di risalita dell'inflazione richiede particolare attenzione sul fronte delle dinamiche retributive". Lo evidenzia il presidente dell'Istat Francesco Maria Chelli in audizione sul Dpfp, evidenziando che "nel secondo trimestre dell'anno la fase di recupero delle retribuzioni nominali rispetto alla crescita dei prezzi - ininterrotta dal quarto trimestre 2023 al primo 2026 - si è arrestata". "Sulla base dei rinnovi siglati fino alla fine di agosto e nell'ipotesi che non vi siano ulteriori rinnovi tra settembre e dicembre - spiega -, nella media del 2026 la crescita delle retribuzioni contrattuali per il totale dell'economia sarebbe pari al 2,5%. Sulla base dei dati provvisori relativi al mese di settembre l'inflazione acquisita (Ipca) per il 2026 risulterebbe pari al 3,0%". (ANSA).