(ANSA) - ROMA, 21 APR - Le principali novità fiscali per lesocietà di capitali del 2025 hanno portato a una riduzione del prelievo sui redditi delle società (Ires) del 3,3% e a regime porteranno l'aliquota effettiva mediana dal 23,8 al 21,6%. Considerando anche l'Irap, l'aliquota effettiva mediana raggiunge il 25,8%. È quanto stima l'Istat valutando l'impatto di tre misure in particolare: la riduzione dell'aliquota per le imprese che reinvestono in innovazione digitale e transizione (la cosiddetta Ires premiale), il ridimensionamento del piano di Transizione 4.0, e, in presenza di nuove assunzioni, la proroga della maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione. La riduzione dell'aliquota è maggiore - sottolinea l'Istat - per le imprese con fatturato tra 500mila e 10 milioni di euro, per quelle che operano nel settore industriale, e per le imprese 'fragili' sotto il profilo economico e finanziario. (ANSA).