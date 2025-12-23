(ANSA) - ROMA, 23 DIC - A novembre si stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un'ampia riduzione rispetto al mese precedente delle importazioni (-7,4%) mentre le esportazioni risultano stazionarie. Su base annua, l'import arriva a scendere dell'11,3% e l'export del 3,3%. Lo comunica l'Istat. Le importazioni dai paesi Opec (-34,6%) registrano la contrazione annua più ampia; diminuiscono anche gli acquisti da Svizzera (-14,1%), Regno Unito (-12,6%), Stati Uniti (-8,2%), Turchia (-6,8%) e Cina (-4,2%). Per quanto riguarda l'export, il peggior risultato è con la Turchia (-41,1%), limitato al -3% con gli Usa. A novembre, indica inoltre l'Istat, l'avanzo commerciale con i paesi extra Ue27 è pari a 6.918 milioni di euro (5.358 milioni nello stesso mese del 2024). (ANSA).