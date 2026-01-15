(ANSA) - ROMA, 15 GEN - A novembre 2025 si stima una lieve crescita delle esportazioni (+0,4%) e una flessione delle importazioni (-3,2%) rispetto al mese precedente. Nel confronto annuo, l'export in valore è pressoché stazionario (-0,1%), in volume si riduce del 2,1%; mentre l'import registra una flessione del 3,5% in valore e dell'1,4% in volume. Lo comunica l'Istat nei dati sul commercio estero. Nei primi undici mesi dell'anno scorso, l'export registra una crescita annua del 3,1% (analoga dinamica per l'import), spiegata dalle maggiori vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+30,9%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+8,4%), mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli (+10,7%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+4,3%). (ANSA).