(ANSA) - ROMA, 01 SET - A luglio 2026 gli occupati sono aumentati di 2mila occupati su giugno e di 307mila su luglio 2025 arrivando a quota 24 milioni 370mila. Lo rileva l'Istat. Il tasso di occupazione è stabile su giugno al 63,2% mentre quello di disoccupazione scende di 0,1 punti al 5,8%. I disoccupati sono un milione 490mila, in calo di 14mila unità sull'anno mentre gli inattivi tra i 15 e i 64 anni sono 12 milioni 168mila in calo di 307mila unità. Gli occupati in linea con il trend demografico aumentano soprattutto tra gli over 50 con 364mila unità in più in un anno. (ANSA).