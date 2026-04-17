(ANSA) - ROMA, 17 APR - A febbraio si stima una crescita su base mensile più ampia per le importazioni (+3,5%) rispetto alle esportazioni (+2,6%); su base annua l'export in valore è pressoché stazionario (-0,2%) ma in volume si riduce del 2,2%, mentre l'import registra una flessione dell'1,3% in valore e una crescita dello 0,4% in volume. Lo indica l'Istat diffondendo i dati sul commercio estero. Il saldo commerciale a febbraio è pari a +4.944 milioni di euro (era +4.444 milioni nello stesso mese del 2025). Il deficit energetico (-3.466 milioni) è inferiore rispetto a un anno prima (-5.000 milioni). L'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici scende da +9.444 milioni di febbraio 2025 a +8.409 milioni di febbraio 2026. (ANSA).