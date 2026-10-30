(ANSA) - GERUSALEMME, 30 OTT - Lo schieramento del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha superato il principale blocco di opposizione, rimanendo tuttavia ben lontano dalla maggioranza necessaria per mantenere il controllo della Knesset: è quanto emerge dai risultati definitivi delle elezioni legislative, resi noti stanotte. La coalizione uscente di destra ed estrema destra guidata da Netanyahu ha ottenuto 53 dei 120 seggi che compongono il parlamento monocamerale israeliano, con il Likud - il partito del premier - che si conferma prima forza politica con 27 deputati. Il blocco di opposizione capeggiato dal centrista Gadi Eisenkot, ha conquistato 48 seggi. I dati diffusi dalla Commissione elettorale israeliana confermano inoltre l'exploit delle due liste arabe, Raam e la Lista Unita, che insieme si aggiudicano 19 seggi, ponendosi come potenziali "ago della bilancia" per la formazione del governo. (ANSA).