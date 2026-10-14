(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Il governo israeliano ha revocato il visto di ingresso alla giornalista di Radio Popolare Martina Stefanoni, in procinto di partire per Tel Aviv per coprire le elezioni del 27 ottobre. E' quanto comunica l'emittente milanese. Stefanoni, che già l'anno scorso era stata in Israele, aveva in un primo tempo ottenuto il visto, oltre all'accreditamento ufficiale da parte del Government Press Office. A pochi giorni di distanza, è arrivata la revoca, accompagnata dalla scarna dichiarazione "le circostanze relative al suo caso sono cambiate". Nessuna spiegazione ad oggi è stata data a Radio Popolare nonostante il Ministero competente sia stato interpellato. "Una intollerabile censura da parte del Paese che si definisce l'unica Democrazia del Medio Oriente", commenta la direttrice della radio Lorenza Ghidini. (ANSA).