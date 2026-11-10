(ANSA) - TEL AVIV, 10 NOV - I leader del Change Bloc, Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Yair Golan, Avigdor Liberman e Yair Lapid, hanno annunciato i nomi concordati per ricoprire ruoli chiave nella 26/ma Knesset, che si insedierà oggi pomeriggio. Il candidato alla presidenza del parlamento è Matan Kahana, del partito Yashar di Eisenkot, già ministro nel governo Bennett-Lapid. La nomina per la guida della Commissione per gli assetti parlamentari - preposta alla suddivisione delle commissioni permanenti tra i vari partiti - è Roy Folkman, sempre del partito Yashar; alla guida della Commissione Affari esteri e difesa, Avigdor Liberman, leader di Israel Beitenu Per la Commissione Finanze invece la candidata è Liran Avishar Ben-Horin, neo-deputata per il partito Beyachad di Bennett e Lapid, e già direttrice generale del ministero delle Comunicazioni. (ANSA).