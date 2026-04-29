(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Basta parole. Il Regno Unito deve agire in modo deciso e urgente" contro l'antisemitismo che "infetta l'intero Paese". Lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano dopo il ferimento di due persone nel quartiere ebraico di Golders Green a Londra. "Dopo gli attacchi alle sinagoghe, alle istituzioni ebraiche, alle ambulanze comunitarie e ora agli ebrei presi di mira a Golders Green, il governo britannico non può più sostenere che la situazione sia sotto controllo", aggiunge il post. (ANSA).