(ANSA) - TEL AVIV, 19 NOV - Il deputato Oded Forer, del partito Yisrael Beiteinu di Avigdor Liberman (che fa parte del Change Bloc), ha presentato un disegno di legge per stabilire un limite di otto anni per il mandato dei primi ministri, con l'obiettivo di prevenire la concentrazione prolungata del potere governativo e consentire un ricambio. La proposta intende regolamentare l'assegnazione della formazione del governo a un membro della Knesset contro il quale sia stato emesso un atto d'accusa per reati gravi e istituire un meccanismo per porre fine al suo mandato qualora si accerti che i reati a lui attribuiti implichino "turpitudine morale". (ANSA).