(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Il caldo di questi giorni a Torino sta mettendo a dura prova la rete di fornitura elettrica, in particolare con i condizionatori, soprattutto nei giorni lavorativi e nel centro della città, ma non solo. I guasti che si verificano, ultimo esempio venerdì scorso, vengono però risolti in tempi contenuti. È in sintesi quanto hanno spiegato nel fare il punto della situazione Gianluca Riu e Emiliano Roggero, direttore operations e direttore della distribuzione elettrica di Ireti, il distributore locale di Iren, il fornitore di energia. "Sappiamo che ormai da qualche giorno e le previsioni, anche nel breve-medio termine, danno una situazione anomala, con diversi gradi oltre la media - ha premesso Riu -. Come già detto a maggio, sono valori a cui storicamente non riusciamo a risalire, così alti e così perduranti. Quest'anno i 36 o 37 gradi non durano due giorni. Sappiamo che questa situazione crea uno stress sulla rete e stiamo registrando un aumento della potenza dei prelievi. Vorremmo sottolineare che, al di là di investimenti strutturali, che stiamo portando avanti negli anni e che proseguono, abbiamo potenziato molto l'organizzazione per il pronto intervento e abbiamo potuto verificare che anche a una situazione critica come quella di venerdì scorso, con guasti anche concomitanti, c'è stata risposta. Verificando a posteriori le durate dei guasti, abbiamo continuato a registrare durate intorno alla mezz'ora per gran parte, l'80-85%, delle utenze e una durata media dei disservizi tra 40 minuti e un'ora. Nella gestione dei disservizi sono stati utilizzati i nostri gruppi elettrogeni". "La rete cittadina - ha riferito Roggero - ha avuto anche picchi 500 MW, adesso però parliamo di potenza molto più concentrata, perché dovuta al condizionamento, tipicamente molto concentrato nel centro città, più densamente popolato, venerdì sono stati 440 MW, martedì e mercoledì 365 MW, settimana prima 300 MW e non è stato per variazione di produzione". (ANSA).