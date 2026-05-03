(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno risposto alla proposta dell'Iran e che Teheran sta esaminando la risposta di Washington. Lo riporta la Cnn. Parlando in diretta alla televisione di Stato, Baghai ha affermato che la "proposta in 14 punti" dell'Iran non include la questione nucleare. "La questione nucleare non è inclusa nella proposta in 14 punti e quanto riportato da alcuni media è frutto della loro immaginazione", ha affermato. Baghai ha aggiunto che la proposta è "incentrata unicamente sulla fine della guerra", senza fornire ulteriori dettagli. (ANSA).