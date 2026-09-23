(ANSA) - ROMA, 23 SET - Se i Paesi vicini collaborassero con gli Stati Uniti bloccando i voli iraniani, l'Iran farebbe in modo che i loro aeroporti non possano più operare: lo ha dichiarato Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, in un'intervista alla televisione di Stato. Lunedì il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent ha affermato che tutte le compagnie aeree iraniane sarebbero costrette a cessare le operazioni il 23 settembre a causa della minaccia di sanzioni secondarie contro i fornitori di servizi aerei, a sette mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran. (ANSA).