(ANSA) - ROMA, 04 APR - "La posizione dell'Iran viene travisata dai media statunitensi. Siamo profondamente grati al Pakistan per i suoi sforzi e non ci siamo mai rifiutati di andare a Islamabad. Ciò che ci interessa sono le condizioni per una fine definitiva e duratura alla guerra illegale che ci viene imposta". Lo scrive su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Ieri, il Wall Street Journal ha riferito che l'Iran aveva comunicato ufficialmente ai mediatori la propria indisponibilità a incontrare i funzionari statunitensi a Islamabad nei prossimi giorni. (ANSA).