(ANSA) - ROMA, 07 NOV - L'esercito iraniano ha affermato oggi di essere "più forte" rispetto all'inizio della guerra in Medio Oriente, dichiarandosi pronto a rispondere a qualsiasi attacco in modo 'immediato' e "senza limiti geografici" a seguito delle recenti minacce statunitensi. "Le forze armate della Repubblica islamica sono oggi in uno stato di allerta più elevato e sono più potenti di quanto non fossero all'inizio della guerra", ha dichiarato il portavoce dell'esercito, Mohammad Akraminia, citato dall'agenzia ufficiale Irna. "Su ordine della Guida Suprema, qualsiasi risposta delle forze armate sarà immediata, efficace e senza limiti geografici", ha aggiunto. Nonostante i recenti attacchi statunitensi sull'isola di Qeshm, nello stretto di Hormuz, le trattative diplomatiche per evitare una ripresa delle ostilità si sono recentemente intensificate con la mediazione del Qatar, dopo una serie di minacce israelo-statunitensi. (ANSA).