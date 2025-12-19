(ANSA) - ROMA, 19 DIC - L'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Ipzs) e Poste italiane hanno acquistato dal ministero dell'Economia l'intero capitale sociale di PagoPa, società che gestisce alcuni servizi e piattaforme telematiche, tra cui la App Io, esercitando i diritti di opzione previsti. Lo comunica una nota. L'opzione esercitata da Ipzs ha come oggetto la partecipazione di controllo pari al 51% del capitale sociale di PagoPA, mentre quella esercitata da Poste il 49%. Il perfezionamento dell'operazione è soggetto all'ottenimento di autorizzazioni dalle autorità competenti. Il corrispettivo per l'acquisto è circa 500 milioni di euro. (ANSA).