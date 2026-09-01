(ANSA) - MANTOVA, 01 SET - La tromba d'aria del 28 agosto ha causato gravi danni nella Riserva naturale di Bosco Fontana, alle porte di Mantova, dove centinaia di alberi sono stati spezzati o sradicati e l'intero reticolo dei viali interni risulta impraticabile. Tra le perdite più gravi c'è l'ippocastano monumentale vicino alla Palazzina Gonzaga, censito nel registro nazionale degli alberi monumentali e completamente sradicato dal vento. I primi sopralluoghi dei carabinieri hanno evidenziato pesanti danni anche in diverse particelle forestali. La Riserva era chiusa al pubblico al momento della tromba d'aria. Nessun danno è stato rilevato alla seicentesca Palazzina di caccia e agli altri edifici storici. L'area resterà chiusa fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. (ANSA).