(ANSA) - PERUGIA, 03 APR - La delusione per l'Italia esclusa dai mondiali di calcio può far male anche se si è abbondantemente ultranovantenni. "Io i mondiali non li vedrò più..." è il commento in un video su Instagram di quello che il web conosce come "nonno Faustino", un umbro da tempo al centro di "Carlettolife" account che lo vede protagonista di storie e scherzi da parte del nipote. Immagini riprese e rilanciate sui social e da diversi siti. La reazione all'esclusione degli azzurri sta sfiorando i 70 mila cuori simbolo del "mi piace" su Ig, più di 2 mila e 200 messaggi pubblici, tutti di sostegno, e 12 mila privati. Mentre in più di mille e 700 utenti hanno deciso di condividere la storia. Nel video girato alla fine della partita dell'Italia, "e niente... com'è?" chiede il nipote. "E com'è... è che io i mondiali non li vedrò più..." la risposta di nonno Faustino accompagnata da un gesto della mano. "Io c'ho ste età e tra quattro anni non ci so più" aggiunge. Ricevendo un bacio dal nipote. "Li vedrai eccome, nonno Faustino" ha commentato subito uno dei follower. "Certo che ci sarai, super Faustino", "Lunga vita a nonno Faustino" hanno scritto altri. (ANSA).