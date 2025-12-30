VERONA. Un drammatico rovesciamento di destino segna il caso della 34enne tedesca Angelika Hutter, che è stata a sua volta investita da un Suv. La donna, responsabile della morte di tre persone nel luglio 2022 – un bambino di 21 mesi, suo padre e sua nonna - mentre passeggiavano sul marciapiede a Santo Stefano di Cadore (foto, ndr), è ora ricoverata all'ospedale di Borgo Trento in condizioni critiche.



L'incidente è avvenuto nel centro di Ronco all'Adige. Hutter presenta diversi traumi ed è in prognosi riservata, come comunicato dalle strutture ospedaliere.