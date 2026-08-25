(ANSA) - LECCE NEI MARSI, 25 AGO - Una bambina di quattro anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce nei Marsi, in provincia dell'Aquila, dopo essere stata investita da una moto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuto inizialmente il personale del 118 con un'ambulanza partita da Pescina. Successivamente è arrivato anche l'elisoccorso, riuscito a raggiungere la zona nonostante le condizioni meteorologiche avverse. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire le circostanze della tragedia. (ANSA).