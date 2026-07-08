(ANSA) - LECCO, 08 LUG - E' stato condannato a 3 anni e mezzo Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni - accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti - che, la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due ragazze 21enni di Paderno d'Adda (Lecco) erano state travolte mentre stavano camminando verso la festa del paese a Brivio. La sentenza del giudice delle udienze preliminari, Gianluca Piantadosi è stata emessa a conclusione del procedimento celebrato con rito abbreviato. Il giudice ha deciso una pena più alta rispetto ai 2 anni e 8 mesi chiesti dalla pm Chiara Stoppioni, e ha disposto anche la sospensione della patente per una durata di 3 anni. Lewandowski attualmente si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in una comunità del Milanese. (ANSA).