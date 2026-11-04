(ANSA) - MASSIGNANO, 04 NOV - Investe un operaio 22enne sull'autostrada e non si ferma a soccorrerlo. Dopo un'indagine lampo della polizia stradale di Porto San Giorgio (Fermo) è stato denunciato un 30enne residente nel Maceratese. Erano le 2.25 del 30 ottobre scorso quando lungo l'A14 al km 292+240 in direzione nord, nel territorio del comune di Massignano (Ascoli Piceno), un operaio di 22 anni, impegnato nella rimozione di un cantiere stradale, è stato investito da un'auto che non si è fermata. Soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco, il ragazzo è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Ancona, dove la mattina seguente è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Dalle prime ore della notte, senza soluzione di continuità, il personale della sottosezione autostradale della polizia stradale di Porto San Giorgio (Fermo) ha prima eseguito i rilievi del sinistro e subito dopo avviato le indagini, acquisendo e visionando le riprese delle telecamere nel tratto autostradale interessato. Un lavoro paziente e meticoloso che ha consentito di individuare, già entro la tarda mattinata, l'auto pirata: un'Opel intestata a un uomo di 30 anni residente in provincia di Macerata. Il conducente è stato rintracciato e condotto presso la sottosezione di Porto San Giorgio, dove è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali stradali gravi o gravissime con l'aggravante della fuga. (ANSA).