(ANSA) - BISCEGLIE, 05 OTT - È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera, alla periferia di Bisceglie, nel nord Barese, ha travolto e ucciso una donna di 79 anni che stava raggiungendo una villa sulla strada tra Bisceglie e Corato nella zona Santa Croce. Si tratta di un 50enne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso che è stato sottoposto al test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti ed è possibile che nelle prossime ore venga emesso un provvedimento cautelare nei suoi confronti. La vittima, una professoressa in pensione, è stata investita e trascinata per alcuni metri: per lei sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. L'automobilista, dopo l'impatto, era fuggito. I carabinieri sono riusciti prima a individuare la sua auto e poi a rintracciare lui. La vettura è stata sottoposta a sequestro. (ANSA).