(ANSA) - BOLOGNA, 26 GEN - Ha investito una donna disabile a bordo di carrozzina elettrica e non si è fermata a soccorrerla: per questo una donna di 72 anni è stata denunciata dai vigili urbani di San Lazzaro (Bologna). La 72enne ha centrato una carrozzina elettrica che procedeva nella sua stessa direzione. La donna di 69 anni che si trovava sul mezzo elettrico, a causa del violento impatto, è stata sbalzata finendo fuori strada. Alla scena ha assistito un altro automobilista che ha subito allertato i soccorsi e notato che l'auto che aveva provocato l'incidente non si era fermata continuando tranquillamente la sua marcia. La donna è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco e dal 118 che l'ha trasportata in codice di media gravità all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. I vigili urbani si sono messi subito alla ricerca dell'auto pirata che, nell'incidente, aveva perso sia lo specchietto retrovisore destro che il cerchione di un ruota. Dopo qualche ora l'auto è stata rintracciata: a bordo si trovava una donna di 72 anni che ha riferito agli agenti di non essersi accorta dell'incidente e di aver supposto che la sua auto avesse semplicemente impattato un masso lungo la strada. È stata denunciata e adesso rischia la reclusione da uno a tre anni e la sospensione della patente fino a cinque. (ANSA).